Söğüt esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı esnafını ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belde Garajı etrafında bulunan esnafı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, esnafın talep ve önerilerini dinleyen Şener Söğüt, “Körfez, yeşilin ve mavinin buluşma noktası, kültürel çeşitliliğin merkezi. Şehrimizin gelişimine ivme kazandıracak, var olan değerlerini geleceğe taşıyacak adımları atmaya ve güzel şehrimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Körfez’de yapılan her çalışmada ‘ortak akıl’ ile adım attıklarını ve böyle yapmaya da devam edeceklerini belirten Şener Söğüt, “Sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli” diye konuştu. Esnaf özellikle D100 üzerinde hayata geçirilen köprü dolayısıyla Şener Söğüt’e teşekkür etti. Esnafın taleplerini alan Şener Söğüt, ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi.

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