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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜBRETAŞ 69’uncu yıldönümünü açtığı mikrobiyoloji laboratuvarı ile kutladı

İHA

GÜBRETAŞ 69’uncu yıldönümünü açtığı mikrobiyoloji laboratuvarı ile kutladı

Türkiye’deki tarımsal üretim verimliliğini artırmak için 1952 yılında temelleri atılan GÜBRETAŞ, kuruluşunun 69. yıldönümünü ArGe Merkezi bünyesinde kurulan mikrobiyoloji laboratuvarının açılışı ile kutladı.
6 Kasım 1952’de dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in imzasıyla kimyevi gübre sektörünün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, 69 yıldır bitki besleme ürünleriyle tarımsal verimliliğin yükseltilmesine katkısını sürdürüyor. Sektörün öncüsü olarak yenilikçi ürünlerinin yanı sıra yıllardır bilinçli üretimi yaygınlaştırma faaliyetleri, ArGe çalışmaları ve tesis yatırımlarıyla da ülke tarımına katkılar sağlayan GÜBRETAŞ, kuruluşunun 69. yıldönümünü Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri’nde kutladı. Genel Müdür İbrahim Yumaklı ve şirket yöneticileri ile çalışanların buluştuğu etkinlikte yapımı tamamlanan yeni mikrobiyoloji laboratuvarının açılışı da gerçekleştirildi.
Yarımca Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirketin tarım sektöründeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarımca Tesisleri’nin şirketin üretim, ArGe ve yatırımlarını buluşturan önemli bir nokta olduğunu belirten Yumaklı, “Şirket kuruluş kararında dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in imzasını da taşıyan GÜBRETAŞ, 1952 yılında ülkemizdeki tarım sektörüne verimlilik kazandırmak amacıyla kurulmuş önemli sanayi yatırımlarından biridir. GÜBRETAŞ, kurulduğu günden bu yana sektörde birçok ilklere imza atarak verimlilik sağlayan ürünleriyle, yenilikçi hizmetleriyle ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan yatırımlarıyla 69 yıldır bu kuruluş misyonunu devam ettirmektedir. Bu misyon doğrultusunda çiftçilere ulaştırdığımız ürünlerin dışında bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerimizle de Anadolu topraklarını bereketlendirmek için aynı yolda ilerlemekteyiz” dedi.
Şirketin bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri saygı ve minnetle andıklarını belirten İbrahim Yumaklı, “Bugün bu hizmet bayrağını taşıyan çalışanlarımızla birlikte GÜBRETAŞ’ı daha güçlü bir geleceğe ulaştırma sorumluluğuyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu amaçla GÜBRETAŞ’ın her daim insana ve tarıma fayda sağlamaya yönelik yenilikçi bakış açısı, dünyada bilim ve teknolojinin gelişimiyle paralel ilerlemektedir. ArGe çalışmalarının her geçen gün önem kazandığı dünyada, şirketimiz bu alana yönelik yatırımlarını hız kesmeden devam ettirmektedir. Tarımsal verimliliğin artırılması noktasında bilimin ve bilginin gücünü kullanmak için ArGe çalışmalarına özel bir önem vermekteyiz” diye konuştu.
Son yıllarda ağırlık verdikleri araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında iki hafta önce Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa ArGe Serası’nı hizmete açtıklarını hatırlatan Yumaklı, “Bugün de 69. yıldönümünü kutlaması vesilesiyle Yarımca Tesisleri’ndeki Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nın açılışını yapmanın heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Mikrobiyoloji çalışmaları, şu an dünya genelinde oldukça yoğunlaşılan bir alan. Şirket olarak bunu öngörerek kurduğumuz yeni laboratuvarla, ülke tarımına fayda sağlayacak mikrobiyal gübre çalışmalarında öncü olmayı hedefliyoruz. Bu laboratuvarda üretilecek yeni fikirler sonucunda sektörümüzde çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımla hammadde bağımlılığını azaltıp öz kaynaklarımızı daha etkin şekilde değerlendirebiliriz. Umarım en kısa zamanda bunun sonuçlarını görmeye başlarız” şeklinde konuştu.
“Tarım, bu ülkenin en kıymetli hazinelerinden biridir” diyen İbrahim Yumaklı, "Biz de ürünlerimizle ve diğer saha faaliyetlerimizle, Türkiye’nin tarımdaki potansiyelini güçlendirip çiftçilerin ve ülkenin faydasına dönüştürmek için aynı gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
2019 sonunda başlayan Yarımca’daki laboratuvar inşası kısa sürede tamamlandı. Gerekli teknolojik ekipmanların kurulumundan sonra bu alanda ürün geliştirme faaliyetlerini yürütecek mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları istihdam edilerek, geçtiğimiz yaz tamamlanan GÜBRETAŞ’ın mikrobiyoloji laboratuvarı faaliyete başladı. GÜBRETAŞ Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda, toprakta bulunan çok çeşitli sayıdaki ve özellikteki mikroorganizmalardan patojen olmayan ve toprak ve bitki verimliliğine katkı sağlayan mikroorganizmaların izolasyonu, teşhisi ve toprağa uygulanabilir bir ürün formuna dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.
Öte yandan, kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “GÜBRETAŞ, sadece üretim ve satış odaklı bir şirket değildir. Aynı zamanda 1952’den beri koruduğu kuruluş misyonuyla sektörde birçok yeniliği gerçekleştiren GÜBRETAŞ; bilinçli tarımı yaygınlaştırma, sosyal sorumluluk ve ArGe projeleriyle da tarım sektöründe öncü çalışmalar yaparak hepimizi gururlandırmaktadır. 69 yıla ulaşan tecrübesi ve vizyonunu çok iyi harmanlayan GÜBRETAŞ, son yıllarda gerçekleştirdiği tesis yatırımlarıyla da ülkemizdeki tarım sektörünün geleceğine yönelik önemli katma değerler sağlamaktadır. Bu yıldönümünün GÜBRETAŞ, Tarım Kredi ve ülkemizdeki tarım sektörü için yeni güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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