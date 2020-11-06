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Euro 2022 Avrupa Futsal Play-Off: Türkiye: 3 - Yunanistan: 3

İHA

Euro 2022 Avrupa Futsal Play-Off: Türkiye: 3 - Yunanistan: 3

– EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası PlayOff 1. maçında Yunanistan’ı ağırlayan A Milli Erkek Futsal Takımı, kıran kırana geçen mücadelede sahadan 33’lük beraberlikle ayrıldı.
EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası PlayOff 1. maçında A Milli Erkek Futsal Takımı Yunanistan’ı ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Daniel Matkovic, Marco Rothenfluh ve Uğur Çakmak yönetti. Yaklaşık bir haftadır Kocaeli’de kampta olan Milliler’imiz zorlu geçen mücadeleye Erkan Çınar, Cem Keskin, Onur Mengi, Göktan Işılak ve Mahmut Keskin beşlisiyle başladı.

İlk yarıda 4 gol
Oyuna baskılı başlayan A Milli Futsal Takımı, oyunun ikinci dakikasında Cem Keskin ile 10 öne geçmeyi başardı. Ancak yaklaşık bir dakika süren üstünlük Antonios Manos’un ayağından yediğimiz golle sona erdi. Oyunda denge kuran Yunanistan Milli Takımı öne geçmek için üst üste atak geliştirdi ve 9. dakikada Takis Artinos ile 21 öne geçti. İlk yarıda beraberlik için birçok hücum organizasyonu geliştiren A Milli Erkek Futsal Takımı, 18. dakikada 2. golü buldu ve soyunma odasına 22’lik skorla gitti.

İkinci yarıda beraberlik bozulmadı
Soyunma odasından beraberlikle dönen A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına gol isteğiyle başladı. Üst üste kurduğu atak oyunlarıyla gol arayan Kırmızıbeyazlılar, 26. dakikada Anıl’ın golüyle yeniden önce geçti (32). Beraberlik için arayışlarını sürdüren Yunanistan milli takımı ise Marios ile 33. dakikada güldü (33). Maçın devamında karşılılı gol arayışları sürdü ancak skor tabelasında değişiklik olmadı. Ayyıldızlı milliler tur şansını 10 Kasım’da Yunanistan’da oynanacak maça bıraktı.

Salon: Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge
Hakemler: Daniel Matkovic xx, Marco Rothenfluh xx, Uğur Çakmak xx
Türkiye: Erkan Çınar xxx, Cem Keskin xxx, Onur Mengi xxx, Göktan Işılak xxx, Mahmut Keskin xxx
Emre Deniz xx, Yusuf Aygün xx, Melih Özkul xx, Anıl Özçelik xxx, Burak Özdemir xx, Talha Vardar xx, Doğu Demirkol xx, Burak Uğurlu xx, Kamil Akparlak xx
Teknik Direktör: Sercan Görgülü
Yunanistan: Dimitris Theofilou xx, Kostas Panou xx, Takis Artinos xxx, Antonios Manos xxx, Marios Ntatis xxx
Dimitris Zervas, Spyridon Kondylatos xx, Dimitrios Karavidas xx, Kostas Malovits xx, George Karambelas xx, Charalampos Stavrakopoulos xx, Giannis Delaportas xx, Vasilis Asimakopoulos xxx, Achilleas Floros xx
Teknik Direktör: John Ziavas
Goller: Cem Keskin (dk. 2), Mahmut Keskin (dk. 18), Anıl Özçelik (dk. 26) (Türkiye), Antonios Manos (dk. 3), Takis Artinos (dk. 9), Marios Ntatis (dk. 33) (Yunanistan)
Sarı Kartlar: Mahmut Keskin, Cem Keskin, Anıl Özçelik (Türkiye), Takis Astinos, Spyridon Kondylatos (Yunanistan)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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