Bilim Merkezi üstgeçidi açılmayı bekliyor

Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Sekapark’a ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan yaya üstgeçidi çalışması kısa sürede tamamlanacak.

Sekapark ve Kocaeli Bilim Merkezi’ne ulaşımı rahatlatacak üstgeçit çalışmasında sona gelindi. Bilim Merkezi Tramvay İstasyon durağında inecek yolcular, kısa sürede tamamlanacak üstgeçit ile kolay bir şekilde karşıya geçebilecek. Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla kentin tüm noktalarında yoğun çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir eseri daha Kocaeli halkına kazandırıyor. Ulaşımı çok daha kolaylaştıracak üst geçit çalışmasının yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor. Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi ziyaretine gelen vatandaşlarla Batı terminalini kullanacak yolcuların Sekapark alanına geçebilmeleri için yapılan üstgeçit bölge halkının sahille rahat bir şekilde buluşmasına da hizmet edecek.

Sekapark İstasyon Durağı’nın hemen yanına inşa edilen yaya üstgeçidi, 81,75 metre uzunluğunda 3,3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve 180 ton çelik malzemeden inşa edildi. Yaya üst geçidinde engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için asansör imalatı devam ediyor. Diğer yandan merdiven ve korkuluk imalatları da eş güdümlü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.