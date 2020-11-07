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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazarlık kursu kayıtları 12 Kasım’da sona eriyor

İHA

Yazarlık kursu kayıtları 12 Kasım’da sona eriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı" kursları için başvurular 12 Kasım'da sona eriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TDED Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı" kurs kayıtları için başvurular 12 Kasım tarihinde sona eriyor. 16 Kasım tarihinde İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde kurslara kayıt yaptırmak isteyenlere yazılı mülakat yapılacak. 19 Kasım’da kazananların açıklanacağı kurslara her sınıf için 12 asil, 6 yedek olmak üzere 18 kişi seçilecek.
Dersler haftada bir gün, ikişer saat verilecek. Çocuk edebiyatı yazarlığı dersleri 23 Kasım 2020 Pazartesi günü Yazarlık Okulu dersleri 25 Kasım 2020 Çarşamba günü başlayacak. Dersler KBB İzmit Halk Kütüphanesi eğitim salonunda yapılacak. Yazarlık, öykü, deneme, senaryo, yazıda planlama, hikaye türleri ve kurgulama teknikleri, yazım teknikleri, editörlük, roman türü ve teknikleri konularında kurs görerek yazarlığa meraklı, iyi birer yazar olma yolunda mesafe kat etmek isteyenler 16 Kasım’da İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde yapılacak yazılı mülakat ile seçilecek.
Çocuk edebiyatı konusunda yetişkinlere yönelik ücretsiz kursta eğitim alacak kursiyerler, çocuk edebiyatının tür ve özellikleri, çocuk kitaplarında içerik, macera kitabı oluşturmak, fantastik çocuk edebiyatı, çocuk hikaye ve romanları, okul öncesi anlatıları konularında kurs görecekler.

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