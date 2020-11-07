İzmit´te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi 



İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve deponun önünde yükleme yapılan araçta yapılan aramada 540 kilo kaçak tütün, 11 bin 800 içi doldurulmuş makaron, 2 bin 600 boş makaron ile 100 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN

2020-11-07 11:51:46



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