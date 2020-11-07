Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı



DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde polisin kaçak midye avlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphelilerin limana bırakıp kaçtığı tekne, battı. 3 şüpheli yakalanırken, operasyonda 250 çuval dolusu midye ele geçirildi.

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak midye avcıları için karadan ve denizden operasyon düzenledi. Deniz polisi, İzmit Körfezi´nde midye avlayanları fark edip, peşlerine düştü. Polis, teknede bulunanlardan motoru durdurmalarını istedi. Teknedekiler ise 'Ekmek davası, yaklaşmayın' diyerek tehditlerde bulundu. Dilovası´nda bulunan bir limana yanaşan şüpheliler karaya çıkarken, tekne ise battı.

Yapılan çalışma sonucu kıyıda kamyona yüklenen 250 çuval midye ele geçirildi. Tekneden karaya çıkan 2 kişi ile kamyon şoförü yakalandı. Şüphelilere, kaçak olarak midye çıkardığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Mesut ÇATAK

2020-11-07 13:49:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.