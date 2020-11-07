Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker´e verilen cezayı istinafa taşıyacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker´e verilen cezayı istinafa taşıyacak

DHA

Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker´e verilen cezayı istinafa taşıyacak


Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KONYA´da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran´ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Duran ailesinin avukatı Metehan Uluman, istinafa taşıyacak. Uluman, Şeker'e müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulunacağını belirtti. 
Kocaeli Barosu´na kayıtlı avukat Metehan Uluman, Kadir Şeker için müebbet talebinde bulunacağını bildirdi. Haksız tahrik indirimine katılmadıklarını ifade eden Uluman, "Kadir´in olay yerine elinde bıçak ile geldiğine dair önemli ifadeler var. Bahsettiğimiz kesici aletin bu şekilde taşınması dahi 6136 sayılı kanuna muhalefet oluşturmaktadır. Olayları tetikleyen durumun Kadir´in kesici alet ile olay yerine intikal etmesi olduğu ve haksız tahrik indirimine başvurulamayacağı kanaatindeyim" dedi.
`TWİTTER´DAN ANKET YAPARAK İNSANLARA CEZA VERİLMEZ´
Sanığın kahraman ilan edildiğini ifade eden avukat Uluman, "Kadir Şeker olayı bizlere bir kez daha sosyal medya yordamıyla toplumun kolayca manipüle edilebileceğini gösterdi. Henüz doğruluğu bile ispat edilmemiş iddialar ile bir sanık kahraman ilan edilirken, kalbinden bıçaklanarak öldürülen savunmasız ve masum bir adamın hiçe sayıldığına şahit olduk. Yanılgıya sevk edilen toplum vicdanı ile hüküm kurulmasını ve Kadir´in beraatını isteyenler aslında egemenliğin temeli olan bağımsız mahkemelerin aleyhine hareket etmektedirler. Toplum vicdanı cezayı belirleyecekse her sanık için referanduma gitmek veya her suçluya Twitter´dan anket yapmak gerekir. Twitter´dan anket yaparak insanlara ceza verilemez. Bağımsız mahkemeler adalet için var" diye konuştu.  
'SAHTE HESAPLAR KADİR ŞEKER´İ SAVUNUYOR'
Gerçeklerin ortaya çıktıkça Kadir Şeker´in sosyal medya desteğini kaybettiğini söyleyen Avukat Uluman, şöyle konuştu: 
"Olayın sosyal medyaya intikal ettiği günden itibaren maktulün ailesi birçok mesnetsiz iddia ile karşı karşıya kaldı. Bıçağın ölen kişinin üzerinden çıktığı haberi yayıldı, aksi ispat edildi. Ardından 23 santimetre uzunluğundaki açılır kapanır mekanizmaya sahip bıçağa meyve bıçağı denildi, aksi ispat edildi. Kadına şiddet var dediler, aksi ispat edildi. Bununla da yetinmediler, kadın ifadesini değiştirdi dediler, aksi ispat edildi. Bu saydıklarım gibi bir sürü haber sosyal medyada Kadir´e kamuoyu oluşturmak için yayıldı. Bu süreçte kimse ölen kişiyi veya ailesini sorgulamadı. Gerçekler ortaya çıktıkça Kadir sosyal medya desteğini kaybetti. Bugün sosyal medyaya baktığımızda, Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralarda Kadir´i savunan, Kadir için adalet sloganları atarak, şiddet mağduru kadınlar üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan sahte hesaplar görüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2020-11-07 14:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
YEREL HABERLER Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
Polise yakalanmamak isteyen kaçak midye avcıları kayıklarını batırdı Deniz ortasında polise yakalanan kaçak midye avcıları böyle kaçmaya çalıştı Kayıkları batan midye avcıları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Polise yakalanmamak isteyen kaçak midye avcıları ...
Depremin acılarını yazdığı kitabında anlattı
YEREL HABERLER Depremin acılarını yazdığı kitabında anlattı
İzmit´te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi 
YEREL HABERLER İzmit´te 540 kilo kaçak tütün ele geçirildi 
Suç makinesi hırsız son işinde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Suç makinesi hırsız son işinde yakayı ele verdi
Yazarlık kursu kayıtları 12 Kasım’da sona eriyor
YEREL HABERLER Yazarlık kursu kayıtları 12 Kasım’da sona eriyor
Bilim Merkezi üstgeçidi açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Bilim Merkezi üstgeçidi açılmayı bekliyor
6 ayda 7 bin şikayeti çözdüler
YEREL HABERLER 6 ayda 7 bin şikayeti çözdüler
Kocaeli´de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar evden çalışacak 
YEREL HABERLER Kocaeli´de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı ...
Zehir tacirleri yakalandı Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Zehir tacirleri yakalandı Uyuşturucu ticareti yaptığı ...
Euro 2022 Avrupa Futsal Play-Off: Türkiye: 3 - Yunanistan: 3
YEREL HABERLER Euro 2022 Avrupa Futsal Play-Off: Türkiye: 3 - ...
Jandarma baskın yapınca koltuğun arkasına saklandı
YEREL HABERLER Jandarma baskın yapınca koltuğun arkasına saklandı
GÜBRETAŞ 69’uncu yıldönümünü açtığı mikrobiyoloji laboratuvarı ile kutladı
YEREL HABERLER GÜBRETAŞ 69’uncu yıldönümünü açtığı mikrobiyoloji ...
Söğüt esnaf ziyareti gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Söğüt esnaf ziyareti gerçekleştirdi
Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip ...
Markette indirim yapılınca koronavirüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Markette indirim yapılınca koronavirüs tedbirleri ...
İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler tabletlerine kavuştu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinin eğitim desteğiyle öğrenciler ...
Yavuz Selim sakininden Büyükgöz’e tapu teşekkürü
YEREL HABERLER Yavuz Selim sakininden Büyükgöz’e tapu teşekkürü
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
YEREL HABERLER Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe ...
İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk parkı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'nden Karaabdülbaki'ye yeni çocuk ...
Azılı hırsız yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Azılı hırsız yakayı ele verdi
Tartıştığı vatandaşı silahla yaralayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı vatandaşı silahla yaralayan şahıs ...
Güvenlik kameralarını fark edince yakalanmamak için başına poşet geçirdi
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarını fark edince yakalanmamak için ...
Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisini vuran cezaevi firarisi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X