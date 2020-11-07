Kartepe'de büyüleyici sonbahar 

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Ergün AYAZDinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde ormanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Her mevsim doğanın farklı tonlarını barındıran Kartepe, sonbaharın gelmesiyle birlikte görsel şölen sunuyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, kestane, meşe, kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu kayak merkezinin bulunduğu Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, doyumsuz manzarayla karşılaşıyor. Kartepe´deki yürüyüş güzergahları da ziyaretçilerine renkli doğa yolculuğu sunuyor.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2020-11-07 16:10:11



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