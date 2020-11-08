Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç öldü  



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, sokaktan gelen silah seslerini duyup balkona çıkınca saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Taner Çakmak (33), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 20 Ekim günü Körfez Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak, saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. İzmit´te özel bir hastanede tedavi altına alınan Taner Çakmak, bugün yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında F.T. ve arkadaşı F.K. gözaltına alındı. F.T. ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söyledi. F.T. ve F.K çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-11-08 00:11:38



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