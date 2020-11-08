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Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı Hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların alternatif tıpa ilgisi arttı

İHA

Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı Hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların alternatif tıpa ilgisi arttı

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin satışını ikiye katladı. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise zencefil geliyor.
Kış mevsiminde soğuk algınlığı ve Covid19 virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlara büyük ilgi gösteriyor. Korona virüs sebebiyle hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar, hastalıklardan korunmanın yolunu bitkilerde arıyor. Aktarlarda satılan ada çayı, zencefil, zerdeçal, papatya çayı gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler vatandaşlardan ilgi görüyor. Kocaeli'de aktar işletmecileri, vatandaşların havaların soğuması ile birlikte doğal koruyucu ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

"Korona virüsten dolayı hastaneye gitmeye korkuyorlar"
Zencefilli macunların çok fazla kullanıldığını söyleyen aktar Dilek Kunduz, “Şu ara en fazla akın edilen ürünler ada çayı, ıhlamur, hatmi çiçeği, Mekke gülü, karışık bitki çayları, özellikle kış çayları çok fazla rövanşta. Tabii macunlar da kullanılıyor. Özellikle zencefilli macunlar çok fazla tüketiliyor. Karışım olarak da toz zencefil, zerdeçal, çörek otu. Bunlar çok fazla tüketiliyor. Kullanılan şeyler bunlar ama bu virüsten dolayı daha çok kullanmakta artış oldu. Karışık kış çayımız var ki kullanan müşterilerimiz bundan çok memnunlar, 'Koronadan dolayı kullanıp da çok faydasını gördüm' diyenler var. Öksürüğe karşı zencefil bu dönemde aşırı tüketiliyor. Çünkü insanlar biliyorsunuz korona virüsten dolayı hastaneye gitmeye korkuyorlar, tereddütte kalıyorlar. Aktarlara daha çok yöneliyorlar. Artık insanları cesaretlendiriyor mu diyeyim artık, daha fazla kullanıyorlar. Onun dışında atom çayı var, küp şeker halinde, onun içerisinde zencefil, zerdeçal, karabiber olduğu için o da çok fazla tüketilen çaylarımızdan. Ayrı ayrı kullanmak istediklerinde karıştıracakları ada çayı, hatmi çayı, ıhlamur, Mekke gülü, papatya bunları karıştırabilirler. İçerisine tarçın, zencefil, zerdeçalı bu şekilde tüketebilirler” dedi.

"Herhangi bir artış yapmadık"
Fiyatlarda artış yapmadıklarını söyleyen Kunduz, “Mesela kış çaylarımızda bile 23 sene önce sattığımız fiyatlarda satıyoruz. Herhangi bir artış yapmadık. Bunu avantaja çevirmek yerine müşterilerimize daha iyi bir şekilde sunmak için fiyatlarımızda bir artış yapmadık. Kış çaylarını tüketilebilirler, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için kış çaylarının yanında propolis tüketebilirler. Ben özellikle onu tavsiye ediyorum. Kendimde kullandım faydasını gördüm” diye konuştu.

"'Hastaneye gidersem virüs bana da bulaşır endişesiyle aktarlara yöneldiler"
Bağışıklık sistemimi güçlendirecek ürünlere yoğun ilginin olduğunu söyleyen aktar Fikret Özcan ise, “Kış aylarına girdik, malum ülkemizde korona virüse karşı dünyada da olduğu gibi mücadele ediyoruz. Dolayısıyla önümüz kış, hastanelerde çok fazla yoğunluklar var. Bu yoğunluktan dolayı insanlar, 'hastaneye gidersem virüs bana da bulaşır' endişesiyle aktarlara yöneldi. Korona virüs dolayısıyla aktarlara kış için satılan ürünlere rağbet arttı. Bundan dolayı en çok istenilen ürünler bu mevsimde hem korona virüse iyi gelecek hem de gribi, soğuk algınlığını giderecek onlara yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ürünlerimiz var. Vatandaşlarımızın da bunları kullandıklarında çok daha sağlıklı bir şekilde, çok daha dinç bir şekilde bağışıklık sistemleri güçlü bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler, korona virüsten bu şekilde kurtulmaya çalışacaklar. Öncelikle kış aylarında en çok tercih edilen ada çayından başlayalım. Ada çayı soğuk algınlığı, özellikle boğaz enfeksiyonlarında, boğazdaki ağrılarda çok ciddi etkisi var. Hem gargara olarak kullanılabilir hem de bir, iki fincan içilerek boğaz ağrılarına çok iyi gelebilir, bunun için ada çayını çok tercih ediyorlar. Daha sonra adından da belli olacağı gibi kış çayını tercih ediyorlar. Kış çayını karışık kendimizin hazırladığı bir ürünümüzdür. Bunda da zencefil, zerdeçal, ıhlamur, rezene kışın kullanılabilecek, üst solunum yollarına çok iyi gelecek ürünler mevcut” şeklinde konuştu.

"Kış aylarında genellikle bitki çaylarını kullanmaya özen gösteriyoruz"
Soğuk algınlığına karşı korunmak için bitki ve kış çayı içtiğini söyleyen Hüseyin Akkaya isimli vatandaş, “Sürekli gelip kış çayından alıyorum. Evdeki çoluk çocuk herkes kullanıyoruz. Şimdi tekrar almaya geldim. Çok faydalarını gördük. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Devamlı kullanmaya gayret göstereceğiz. Kış aylarında genellikle bitki çaylarını kullanmaya özen gösteriyoruz. Sağlık açısından gribe karşı çok faydası var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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