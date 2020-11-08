İzmit Belediyesi, parklardaki çeşmelerin kış bakımını gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi, sınırları içerisindeki parklar başta olmak üzere birçok mahallede kış ayları öncesi yaptığı çalışmayla su hatları ve çeşmelerin bakımını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sınırları dahilindeki park ve mahallerde su hatları ve çeşmelerin kış ayları öncesi bakımonarımını gerçekleştirirken gerek duyulan bölgelerde çeşme ve su hatlarını yeniledi. Çalışmalar kapsamında 6 mahalle ve parkın su tesisatı ve çeşme bakımı gerçekleştirildi.

Kullanımdan kaynaklı ve mevsim şartlarına bağlı oluşan arızalar sebebiyle ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışma gerçekleştiren ekipler, 28 Haziran Mahallesi’ndeki Asker Çeşmesi, Cephanelik Mesire Alanı, Gölkaypark, Kültür Tepesi 2. Etap, Karaabdülbaki Lavanta Bahçesi, Çınarlı Cami, Yürüyüş Yolu, Yaşam Bahçesi ve Yenimahalle Mahalle Muhtarlığı'nda bulunan çeşme ve su hatlarının da bakımonarımını yaptı. İzmit Belediyesi ekipleri kentin her bir noktasında yaptığı bakımonarım çalışmalarına kış ayları öncesi devam ediyor.

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