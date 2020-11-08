AK Parti Kocaeli İl Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kongreye katılamadı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da katılacağı kongreye katılamadı.
AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı´nın kongresi, İzmit´te Uluslararası Fuar Merkezi´nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da katılacağı kongre öncesi dün, kongreye katılacaklar koronavirüs testi yaptırdı. Kongrede yeniden başkanlığa tek aday olan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş de test yaptırdı. Feriha Ellibeş´in testi pozitif, Mehmet Ellibeş´in testi ise negatif çıktı.
Mehmet Ellibeş eşinin testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olması nedeniyle evinde izole oldu. Mehmet Ellibeş bu nedenle kongreye katılamadı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-11-08 13:42:19
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