Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP´nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP´nin enkaz altında kaldığı bir depremdir


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem gibi ortak bir acının hükümete ve şahsına saldırmak için kullanıldığını belirterek, "İzmir depremi aynı zamanda CHP´nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp burada iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlarken, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik ederek, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır MİNSK üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda sabrettiler, zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Adım adım işgal altındaki şehirlerini Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa topraklarının kurtuluşunun işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizi milletim adına tebrik ediyorum." dedi.
'MİLLET YOKSA AK PARTİ DE YOKTUR´
AK Parti'nin 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletin en çok sahiplendiği parti olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmektedir. AK Parti'nin kurucusu da taşıyıcısı da milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Her kim ki milletten koparsa, kendini ulaşılmaz bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa, bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, yoğunluk, meşgale, milletin gönlünü kırmanın, hor görmenin, uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için partimize hizmet vermiş, görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Teşkilatımızdaki değişimi dışlamanın değil, daha çok kucaklaşmanın vasıtası olarak görüyoruz. Ülkemizin her köşesine kollarımızı, dallarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın peşinde olacağız. AK Parti´nin misyonu 83 milyon vatandaşımızın tümünü kucaklayarak ülkemizin hedeflerine ulaştırmaktadır. Gece gündüz çalışacağız. Gençler, AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir, AK Parti kazandıkça, çalıştıkça, eser ürettikçe milletimiz kazanır. Böyle bir davanın zaferini görmekten daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Şahsım olarak canımı ortaya koymak pahasına bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük şeref, daha büyük paye bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlık, ne cumhurbaşkanlığım bu davanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmasını, milletimizle aranızı sıkı tutmanızı istiyorum" diye konuştu.
`AMACIMIZ AZ KATLI, KONFORLU BİNALAR´
İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamlarına yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Depremin ardından devletimizin tüm bakanlıkları yardıma koştu. 1 yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayıp depremzede kardeşlerimize de hemen konutlarını teslim edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından malzemeler de İzmir'e ulaştırıldı. Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız da hemen depremzedelere el uzattı. Evleri ve iş yerleri zarar gören, tekneleri zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlandı. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz. Az hasarlı evlere girilmelerinde herhangi bir sakınca görülmüyor. Yeni konutların inşasında TOKİ hemen çalışmalara başlamıştır. Amacımız az katlı, konforlu binalar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Afetlere karşı güvenli binada oturmanın bedeli, maddi karşılıkla telafi edilemez. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesi'nin yanındaki rezerv alanına yapılacak."
'İZMİR DEPREMİ AYNI ZAMANDA CHP'NİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİR DEPREMDİR'
CHP´yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Deprem gibi bir ortak acıyı dahi devlete, hükümete, şahsıma saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istiyorum. Milletimiz, önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntısını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllardır çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ve büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtığı maliyetleri de hiç unutmadık. İzmir depremi aynı zamanda CHP´nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir´in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere o yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp burada iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz."
'BUNUN ADI YÜZSÜZLÜKTEN ÖTE AHLAKSIZLIKTIR'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var. Ama siz dikey mimariyi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlardır. Millet deprem yıkıntıları altında inlerken, onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir'in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orda. Geldin şöyle bir turistik seyahat yaptın, ondan sonra tekrar Ankara'ya döndün. Hepsinin üzerine dönüp bizi itham eden yine bunlardır. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara 'Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz' diyoruz. Milletimiz adına bunlara, 'Ya hayır konuşun ya da susun', milletimiz adına bunlara, 'Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın'. Hamdolsun Türkiye'de hem afet öncesi hazırlık, hem afet sonrası yardım ve destek çalışmaları konusunda yapılacakları gece gündüz düşünen, proje üreten, gayret gösteren bir hükümet var."DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-11-08 16:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su kuyusunda ölümü beklerken 10 yaşındaki kız umut oldu 10 yaşındaki kız çocuğu fark etti, itfaiye ekipleri kurtararak doğaya saldı
YEREL HABERLER Su kuyusunda ölümü beklerken 10 yaşındaki kız umut ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir depremi CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir" "İzmir’in milletvekilisin kaç saat kaldın orada? Turistik seyahat yaptı, Ankara’ya geri döndü. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Siz en bildiğimiz iş olan parti için kavga ile uğraşın"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli ...
Binali Yıldırım: “492 bin kilometrekare Mavi Vatan’da biz işimiz yok mu diyeceğiz”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “492 bin kilometrekare Mavi Vatan’da ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini ...
AK Parti Kocaeli İl Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kongreye katılamadı
YEREL HABERLER AK Parti Kocaeli İl Başkanı, eşinin testi pozitif ...
İlik nakli olan çocuğun ihtiyaçları için nevresim diktiler
YEREL HABERLER İlik nakli olan çocuğun ihtiyaçları için nevresim ...
Sultan Baba Türbesi’nin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Sultan Baba Türbesi’nin çehresi değişecek
Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin balkonunda öldü
YEREL HABERLER Sokakta çıkan çatışmaya bakmak için çıktığı evinin ...
Hastane korkusunu refakatçi desteği ile yendi
YEREL HABERLER Hastane korkusunu refakatçi desteği ile yendi
Belediye başkanı 2 ayda iki kez korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Belediye başkanı 2 ayda iki kez korona virüse ...
Körfez Belediye Başkanı, ikinci kez koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Körfez Belediye Başkanı, ikinci kez koronavirüse ...
İzmit Belediyesi, parklardaki çeşmelerin kış bakımını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, parklardaki çeşmelerin kış bakımını ...
Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı Hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların alternatif tıpa ilgisi arttı
YEREL HABERLER Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile ...
İzmit’te Yaşam ve Öğrenme Merkezi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER İzmit’te Yaşam ve Öğrenme Merkezi için ilk adım ...
Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç öldü  
YEREL HABERLER Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından ...
Kandıra Belediye Başkanı Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı
YEREL HABERLER Kandıra Belediye Başkanı Turan, koronavirüse ...
Sahte alışveriş siteleriyle dolandıranlar yakalandı 
YEREL HABERLER Sahte alışveriş siteleriyle dolandıranlar yakalandı 
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kartepe'de büyüleyici sonbahar 
YEREL HABERLER Kartepe'de büyüleyici sonbahar 
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı Vatandaşları ucuz ürün satma vaadiyle dolandırmışlar
YEREL HABERLER 'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete ...
Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker´e verilen cezayı istinafa taşıyacak
YEREL HABERLER Duran ailesinin avukatı, Kadir Şeker´e verilen cezayı ...
Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
YEREL HABERLER Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
Polise yakalanmamak isteyen kaçak midye avcıları kayıklarını batırdı Deniz ortasında polise yakalanan kaçak midye avcıları böyle kaçmaya çalıştı Kayıkları batan midye avcıları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Polise yakalanmamak isteyen kaçak midye avcıları ...
Depremin acılarını yazdığı kitabında anlattı
YEREL HABERLER Depremin acılarını yazdığı kitabında anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X