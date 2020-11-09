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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 24 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-11-09 10:42:44



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