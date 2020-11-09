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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet’ten eski sporculara şampiyonluk hediyeleri

İHA

Başkan Hürriyet’ten eski sporculara şampiyonluk hediyeleri

Kocaelispor ile birlikte şampiyonluk ve kupa sevinci yaşayan isimlere hazırladığı şampiyonluk setlerini ulaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit, İstanbul ve Antalya’ya yolladığı hediyeler ile Kocaelispor sevgisini yaymaya devam ediyor.
20072008 sezonunda şampiyonluk yaşayan Haydar Koç ile aynı sezon şampiyonluk ve 2002 yılında Türkiye Kupası’nı kaldıran Cem Sinan Vergül’e hediyelerini İzmit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sercan Al ulaştırdı. İzmit Belediyesi ve Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Haydar Koç ve Cem Sinan Vergül, yıllar sonra böylesi güzel bir sürpriz ile hatırlanmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.
Kocaelispor ile 1997 yılında Federasyon Kupası sevinci yaşayan unutulmaz orta saha oyuncusu Evren Turhan ise hediyelerini İstanbul’da aldı. Hediyeler nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getiren Evren Turhan, “Beni Türk futboluna kazandıran Kocaelispor’u hayatım boyunca unutamam. Kocaelispor ile çok güzel ve başarılı yıllar yaşadık. Yıllar sonra bu başarılara istinaden böylesi bir hediye ile hatırlanmak beni son derece mutlu etti. Bu nazik ve vefalı davranışı nedeniyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” dedi.
Hediyeler, Kocaelispor’un kardeş takımı Antalyaspor taraftarlarına da Antalya’da ulaştırıldı. Başkan Hürriyet tarafından Antalyasporlu taraftarlar adına hediyeleri alan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli ise, bu hediyelerin manevi değerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, Kocaelispor ile her zaman kardeş olduklarına vurgu yaptı ve Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek tüm Kocaelisporlulara selam yolladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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