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Tedavi ile sağlığına kavuşan yavru köpek yeni sahibini bekliyor

İHA

Tedavi ile sağlığına kavuşan yavru köpek yeni sahibini bekliyor

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen köpek, yeni sahibini bekliyor.
Körfez’de sokakta yaşayan bir yavru köpeğin hasta olduğunu fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, hasta köpeği alarak tedavi için merkeze götürdü. Merkezde veteriner hekim tarafından yapılan tedavi sonucu yavru köpek, tekrar sağlığına kavuşturuldu. Sağlığına kavuşarak merkezin maskotu haline gelen yavru köpek için hayvanseverlere duyuru yapan görevliler, minik köpeği sahiplenecek bir aileyi beklediklerin dile getirdiler.

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