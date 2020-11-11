Gebze’nin imar sorunu 2021'de sona erecek

Pelitli Akviran’da 339 hak sahibine düzenlenen sembolik törenle tapularını teslim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hedeflerinin ilçedeki imar sorununun 2021 yılında gündemden çıkarmak olduğunu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede tapu sorununu ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde devam eden şuyulandırma çalışmalarının ardından vatandaşlara tapularını takdim eden Büyükgöz, Pelitli Mahallesi Akviran bölgesindeki hak sahiplerine tapularını takdim etti. 1 Milyon 111 bin metrekarelik alanda tamamlanan imar uygulamaları sayesinde 339 hak sahibine tapuları, belediye hizmet binasında düzenlenen sembolik törenle takdim edildi. Tapu teslim töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Büyükgöz, “Kırsal mahallelerimizde yetersiz şuyulandırma durumu vardı. Seçimlerden bugüne birçok bölgede şuyulandırma çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 111 hektar yani 1 milyon 111 bin metrekarelik bir alanda yapılan bir işlemi sonlandırmış olduk. İlk günden bugüne kadar toplamda 25 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bugün bu bölgede toplam 339 kişi işlem görerek tapularına kavuşmuş oluyor. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar Gebze’de imar sorununu gündemden çıkarmak. Tapularınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tapu teslim töreninde belediye başkan yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, Pelit Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, birim müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Tapularına kavuşan hak sahipleri Büyükgöz’e teşekkür etti.

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