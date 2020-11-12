Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu

DHA

Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, her gün en işlek caddelerden birine gelerek, saatlerce mazgalın içine doğru bakan sokak köpeği, esnafın merak konusu oldu. Esnaf, köpeğin her gün bu davranışı neden sergilediğini anlamadıklarını söylerken, veteriner Ejder Dalkıç ise köpeğin geçmişinde yaşanan travma nedeniyle bu durumun olabileceğini belirtti. 
İzmit´in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi´ne her gün belirli saatlerde gelen sokak köpeğinin mazgalın içini izlemesi, esnafın merak konusu oldu. Yaklaşık 3 aydır köpeğin neden bu davranışı sergilediğini bilmediklerini belirten esnaf, mazgala bakan hayvanının, caddenin sembolü haline geldiğini söyledi. Caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içini izlediğini gördüğünü anlatan Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler, bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor, sadece tek bir noktaya odaklanıp, orada bekliyor" dedi. 
'CADDEDE SEMBOLÜ OLDU'
Sokaktan geçen birçok kişinin, köpeğin fotoğrafını çektiğini belirten esnaftan Cafer Öziri, "Köpek sürekli bu caddede aynı noktada mazgallara bakıyor. İlk gördüğümüzde anlam veremedik. Sürekli bunu yapmaya başladı, artık sokaktan geçen insanlara da tuhaf geliyor. Bazen fotoğraflarını çekiyorlar. Bana göre caddede bir sembol haline geldi, sürekli burada vakit geçiriyor" diye konuştu. 
'SOKAKTAN GEÇENLER DE BAKIYOR'
Sokaktan geçen bazı kişilerin de köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra aynı yere bakmaya başladığını belirten Meryem Akbulut ise "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor. Bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp, biz de onunla beraber aşağı baktık ama bir şey bulamadık" dedi. 
'DRAMATİK YA DA TRAVMATİK BİR ŞEY YAŞAMIŞ OLABİLİR'
Köpeğin travmatik olay yaşamış olabileceğini ve mazgalın bunu hatırlatabileceğini anlatan veteriner Ejder Dalkıç, şunları söyledi:
"Köpeğimizin muhtemelen bir travmada, avlanma güdüsüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Köpek eğer yavrusunu böyle bir mazgala düşürdüyse ya da o bölgede dramatik bir olay yaşadıysa her gün onu aramak amacıyla geliyor olabilir. Her gün oradan bir hayvanın geçmesini de bekliyor olabilir. Bu büyük bir fare ya da benzer bir şey olabilir. Avlanma içgüdüsüyle onu bekliyor olabilir. Anne köpekler genellikle tehlikeli gördükleri durumlarda yavrularını taşıma eğilimi gösterirler. Bu bölgede yerleşim yeri olduğu için zoraki bir doğum yapmış olabilir ve yavrularını taşırken de bir tanesini o mazgala düşürmüş olabilir. O bölge yaşadığı bir travmayı ona yansıtıyor ya da hatırlatıyor, diye düşünüyorum."  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-12 10:00:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız 
YEREL HABERLER Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının ...
Sepaş Enerji, 200’e yakın şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına aracılık etti
YEREL HABERLER Sepaş Enerji, 200’e yakın şirketin karbon ayak izinin ...
Çayırova Belediyesi yeşil alanları arttırıyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi yeşil alanları arttırıyor
Servis araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Servis araçları dezenfekte ediliyor
Yürüyüş yolunda sigara içen maskesiz genç: Şu ana kadar ceza yemedim
YEREL HABERLER Yürüyüş yolunda sigara içen maskesiz genç: Şu ana ...
Gebze’nin imar sorunu 2021'de sona erecek
YEREL HABERLER Gebze’nin imar sorunu 2021'de sona erecek
Başiskele’de fidanlar geleceğe nefes olacak
YEREL HABERLER Başiskele’de fidanlar geleceğe nefes olacak
Balataları tutuşan tırı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Balataları tutuşan tırı yanmaktan itfaiye ekipleri ...
Körfez’de 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Körfez’de 500 fidan toprakla buluştu
Sundurmalar köy hayatını kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Sundurmalar köy hayatını kolaylaştırıyor
Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim etkinliği ...
Tedavi ile sağlığına kavuşan yavru köpek yeni sahibini bekliyor
YEREL HABERLER Tedavi ile sağlığına kavuşan yavru köpek yeni ...
Yürüyüş yolunda 22 Çınar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yürüyüş yolunda 22 Çınar toprakla buluştu
Körfez’de korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Körfez’de korona virüs denetimi yapıldı
Gebze'de 931 bin 899 kilo atık ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER Gebze'de 931 bin 899 kilo atık ekonomiye kazandırıldı
25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de ...
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli’de Vali Yavuz’dan uyarı: “Aldığımız tüm tedbirlere rağmen vak'a sayılarında bir artış var” “Vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar” “Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin”
YEREL HABERLER Vak'aların hızla arttığı Kocaeli’de Vali Yavuz’dan ...
Acısu Caddesi 8 günde yenilendi
YEREL HABERLER Acısu Caddesi 8 günde yenilendi
Gebze’de altyapı sonrası asfalt seriliyor
YEREL HABERLER Gebze’de altyapı sonrası asfalt seriliyor
Kartepe Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi
YEREL HABERLER Atatürk’ün sevdiği şarkılar Gebze’de seslendirildi
Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet
Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı/ Ek ...
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı Yaralı kadın ıslanmasın diye dakikalarca başında şemsiye tuttu
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı yaya yaralandı Yaralı kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X