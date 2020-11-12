İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni

İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artması ile kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alana flamingolar görsel şölen oluşturdu.

İzmit Körfezi’nin İzmit sınırları içerisinde kuşlara ayrılan sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce flamingo sanayi kentinde bulunan sulak alana akına yılın farklı dönemlerinde akın ediyor. Balık popülasyonunun artması ile göç eden kuşların avlanmak için uğrak noktası haline gelen alanı dolduran flamingolar, görsel şölen oluşturdu. Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, sahilin yanı başında denizde avlanıyor. Flamingoların sahil kenarında bulunmaları ise vatandaşlar tarafından gözlenilmesine imkan sunuyor.

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