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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzde 50 hibeli fidan desteği başvuruları başladı

İHA

Yüzde 50 hibeli fidan desteği başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtacağı mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı için başvuruları toplamaya başladı.
Kırsal kalkınma programlarını aralıksız olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı meyve fidanı dağıtacak. “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Büyükşehir, mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da çiftçi belgelerini belirtilen tarihe kadar getirmeleri yeterli olacak.
Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 2014 yılında itibaren 2 bin 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet mavi sertifikalı ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Bu proje ile birim alandan en fazla verim elde edilen, iklim şartlarına uyumlu, ekonomik getirisi yüksek meyve çeşitleri yetiştirilmesi hedefleniyor.
Diğer yandan çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla yaklaşık 1000 adet kivi fidanı ve 12 dekar kivi bahçesi yapım malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği de verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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