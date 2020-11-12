Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kartepe’de 2 bin fidan toprakla buluştu.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Kartepe’de 2 bin fidan toprakla buluştu. Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi ile Kartepe Orman İşletme şefliği sınırlarındaki Arslanbey OSB içerisinde 25 dönümlük alana bin adet akasya ve bin adet fıstık çamı fidan dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü programına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Fidanların dikimi sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes seferberliği çerçevesinde Kartepe’de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen her ağaç, daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir gelecek. Milyonlarca fidanı Geleceğe Nefes olmak için topraklarımızla buluşturduğumuz Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun” dedi.

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