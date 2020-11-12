Başkan Özlü sigara yasağı denetiminde

Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’nin işlek cadde ve sokaklarında uygulanmaya başlanan sigara yasağı sonrası denetimlerde bulundu.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip Kovid19 salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için kurumlar kolları sıvadı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen bazı cadde ve sokaklar, meydanlar, toplu taşıma araç durakları, PTT, ATM, Noter gibi sıralı işlemlerin yapıldığı noktalar ve ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı.

Toplum sağlığının korunması ve korona virüs salgının ilçede yayılımını engellemek için sık sık denetimlerde bulunan Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü emniyet güçleriyle birlikte Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde sigara yasağı, maske takma ve sosyal mesafe konularında denetimler gerçekleştirdiler. Denetimlerde vatandaşlara yeni uygulanan sigara yasağı konularında bilgilendirmelerde bulunurken, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına da uygun hareket etmeleri de istendi.

Denetimlerde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Ülke ve milletçe korona virüse karşı arttırmış olduğumuz sıkı tedbir ve denetimlerle en kısa sürede bu virüsü atlatıyor olmanın en önemli koşulu birlik olmaktır. Hep birlikte tüm tedbirlere riayet ederek, üzerimize düşen görevleri bilinçli bir vatandaş benliğiyle yerine getirerek gerçekleştireceğiz bu zorlu süreci atlatacağız. Tüm komşularımızı bu vesileyle kişisel tedbirlerini almaları ve tüm uyarılara kati surette riayet etmeleri noktasında gerekli ikazlarımızı yapıyoruz. Tedbirlere uymayan her vatandaşımızın artık bir Kovid19 hastası olması kaçınılmaz. Kendimizi ve sevdiklerimizi tehlikeye atmamak için lütfen tüm tedbirlere ve uyarılara uyalım. Doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına rehavete kapılmadan riayet edelim” dedi.

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