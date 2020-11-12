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Üniversite personelinin aracıyla ezdiği iddia edilen köpeğin ölümüne öğrencilerden tepki

İHA

Üniversite personelinin aracıyla ezdiği iddia edilen köpeğin ölümüne öğrencilerden tepki

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi içerisinde bulunan bir köpeğin üniversitede görevli bir personelin aracı ile ezildiği iddiası sonrasında, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde yoldan karşıya geçmek isteyen bir köpek bir aracın çarpması sonucunda feci şekilde can verdi. Hız limitinin 30 kilometre olduğu kampüste bulunan çok sayıda sokak hayvanını dikkate alınmaması nedeni ile çok sayıda hayvanın aynı şekilde can verdiğini söyleyen öğrenciler duruma tepki gösterdi.

“Kendi okulumuzun personeli çarpıp kaçmış”
Yaşanan olay sonrasında Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kendi okulumuzun personeli çarpıp kaçmış. Yüzlerce öğrenci ve hayvan olan kampüste nasıl bu kadar hızlı ve umarsız olabiliyorsunuz? Kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Kayıtları güzel yolla elde edemezsek STK ve derneklere CİMER’e başvuracağız” açıklamalarına yer verildi.

“Mutlaka bu kişi deşifre edilip gerekli suç duyurusu yapılacaktır”
Sosyal medyada çok sayıda öğrencinin yaşanan olaya tepki göstermesi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Bu konuyu inceleteceğim. Mutlaka bu kişi deşifre edilip gerekli suç duyurusu yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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