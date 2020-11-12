Kocaeli´de jandarma afetlere karşı tatbikat yaptı



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı deprem sonrası tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı yaptı. Çadır kurma eğitimlerinin yapıldığı tatbikatta 4 dakika 33 saniyede çadır kuruldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, deprem sonrası tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı yaptı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan tatbikata, AFAD ve ilgili kuruluşlar katıldı. Tatbikatta senaryo gereği sahada ekiplerin yürüttüğü faaliyetler koordinasyon merkezinden yönetildi. Sahada yapılan tatbikatta ise jandarma ekipleri çadır kent kurulması işlemlerinin en hızlı şekilde sağlanması amacı ile en kısa sürede deprem çadırlarını kurmaya çalıştı. Tatbikatta ekipler çadırı 4 dakika 33 saniyede kurdu. İzmir´de yaşanan depremde en hızlı 7 dakikada kurulan deprem çadırının 5 dakikanın altında kurulması beğeni topladı. Tatbikatta vatandaşların afet sırasında "e-Devlet" veya AFAD´ın resmi web sitesi üzerinden bulundukları alana en yakın toplanma merkezlerinin adreslerini görebilecekleri belirtildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı yaptığı açıklamada, "Ülkemiz coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı doğal afetlere çok sık maruz kalan ülkelerden biridir. İlimiz ise 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. 17 Ağustos 1999 yılında merkez üstü Gölcük olan 7.4 şiddetindeki deprem büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Deprem doğal nedenlerle meydana geldiğinden ne zaman gerçekleşeceği tespit edilmemektedir. Depremin olmasını engelleyemediğimiz gibi olası bir deprem sonrasında vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına tahliyesi ve yerleştirilmelerine hazırlıklı olmalıyız. En yakın örneği olan İzmir´de depremde gördük ki deprem sonrasında yerel yönetimlerin reaksiyon sürelerinin en aza indirgemek hayati önem arz etmektedir." dedi.

Tatbikatta, İzmir depreminin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, çalışmalarını anlattı. JAK Timi Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Oğuz Şimşek, Rızabey Bey, Doğanlar ve Yağcılar apartmanları enkazında görev aldıklarını ve 3 vatandaşın cansız bedenlerinin çıkartılması ile Rıza Bey Apartmanı´ndan 91 saat sonra Ayda bebeğin kurtarılması çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-11-12 18:24:07



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