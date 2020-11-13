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Hamilelere koronavirüs uyarısı  

DHA

Hamilelere koronavirüs uyarısı  


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Terzi, koronavirüslü hamile sayısının arttığını vurgulayarak, "Kapalı ve sosyal mesafelerini koruyamayacakları ortamlara kesinlikle girmemeleri gerekiyor. Maske ve maskenin doğru kullanımı konusunda farkındalıkları yüksek olmalı" dedi. 
ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE KORONAVİRÜS BULAŞMIYOR
Doç. Dr. Hasan Terzi yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğe koronavirüs geçişi olmadığını ancak tedavi altındaki annelerin doğumdan hemen sonra bebeğini yanına almak istediğini belirtti. Doç. Dr. Hasan Terzi, "Şu anki bilgilerimize baktığımızda anne karnında bebeğe koronavirüsün geçişi olmadığını biliyoruz. Birçok araştırma bunu destekliyor. Birkaç istisnai durum bildirildi ama bizim genel düşüncemiz, anne karnında bebeğe geçiş olmadığıyla ilgili. Anneler doğumdan hemen sonra bebeği yanlarına almak istiyor, burada da kesin bir görüş yok. Durumu annelerle paylaşıyoruz. Eğer anne hijyen kurallarına dikkat edecekse, el hijyenine ve meme başı temizliğine dikkat edecekse annenin olurunu alarak, ekstra tıbbi bir problem yoksa bebek anne yanına verilebilir. Bu kurallara çok dikkat edemeyecekse ya da bebeğin takip edilmesi gereken bir problemi varsa, anne ve bebeği doğumdan sonra ayırıyoruz, daha stabil hale geldikten sonra bir araya getiriyoruz" diye konuştu. 
`KORONA OLAN GEBE SAYIMIZ ARTMAKTA´ 
Her geçen gün koronavirüs hastası olan hamile sayısının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Terzi, "Biz doktorlar koronavirüsü her geçen gün daha iyi öğreniyoruz, tüm dünyada olduğu gibi. Koronavirüs süreci ilk başladığı zamanlarda aslında hamilelerde ekstra bir risk oluşturmadığı ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama son zamanlardaki çalışmalara baktığımızda aslında gebelerde koronavirüsün çok da hafif seyretmediği, gerçekten çok ağır vakalarla da karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla gebelik ekstra bir risk teşkil ediyor diyebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, toplumda birazcık daha farkındalığı artırmamız gerekiyor. Koronavirüsün toplum için ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve ne kadar fazla önem vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü her geçen gün aktif ve ağır hasta sayımız artmakta. Dolayısıyla gebeler için de bu geçerli. Genel vaka sayımız ve ağır hasta sayımız artmasına paralel her geçen gün korona olan gebe sayımız da artmakta" dedi.
`KAPALI ORTAMLARA ZORUNLU OLMADIKÇA KESİNLİKLE GİRMESİNLER´ 
Hamilelerin de korunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Terzi, şu uyarıda bulundu:
"Sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Havalar soğumaya başladı ve insanlar kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu konuda gebeler kesinlikle tedbir almalı. Çok zorunlu olmadıkça kapalı ortamlara, sosyal mesafelerini koruyamayacakları ortamlara kesinlikle gebelerin girmemesi gerekiyor. Dolayısıyla maskeye ve maskenin doğru kullanılması konusunda da farkındalıkları yüksek olmalı." 
`TEDAVİ YÖNTEMİ FARKLI DEĞİL´ 
Doç. Dr. Terzi hamile olan koronavirüs vakalarında da aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyleyerek, şöyle konuştu: 
"Gebelerde de ekstra bir problem yoksa tedavi yöntemi farklı değil. Öncelikle hafif semptomlu gebelerde tedavi vermeden takip etmeyi doğru buluyoruz. Ağır vakalarda ise tıbbi medikal tedavi uygulanıyor. Koronavirüs doğum şeklini etkilemiyor. Gebeye eşlik eden başka bir rahatsızlık varsa doğum şekli belirleniyor ama hasta sadece koronavirüs olduğu için doğum şekli etkilenmiyor. Bazı özel istisnai durumlar var. Çok ağır vakalarda eşlik eden yüksek tansiyon ve gebelik zehirlenmesi gibi hastalıklar varsa bu durumlarda belki doğumu hızlandırmak için sezaryen tercih ettiğimiz oluyor hastayı bir an önce ileri tedaviye alabilmek için. Onun dışında koronavirüs olması doğum şeklini kesinlikle değiştiren bir etken değil."  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-13 08:02:22

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