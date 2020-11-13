İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu 

DHA

İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu 


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)GEBZE Teknik Üniversitesi´nde (GTÜ), İzmir depreminin yer yüzeyindeki deformasyon etkisi uydu verileri ile hesaplanarak haritalandırıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, radar görüntüleri sayesinde Sisam Adası yakınlarında yaklaşık 11 santimetrelik çökmeyi tespit ettiklerini söyledi. 
İzmir'de depremin yer yüzeyinde yarattığı deformasyon etkisi Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik ve Doç. Dr. İsmail Çölkesen tarafından ortaya çıkartıldı. Uydu verilerine dayalı yüzey deformasyon haritası üretilerek deprem etkisinin metrik hesaplamaları yapıldı. Değerlendirmelerde, merkez üssü Ege Denizi'nde olan depremin Sisam Adası'nın Samos, Kokkari ve Agios Konstantinos yerleşim birimlerini içine alan bölgelerinde kıyıdan 5 kilometre içerilere kadar yer yüzeyi deformasyonu yarattığı belirlendi.  
`OPTİK VE RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ ANALİZ ETTİK´ 
Radar görüntülerinde yaklaşık 11 santimetreye yakın Sisam Adası yakınlarındaki çökmeyi tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "Laboratuvarımızda yüksek kapasiteli bilgisayarlarımızda Avrupa Uzay Ajansı´ndan elde ettiğimiz görüntülerle deprem öncesi ve deprem sonrası hem optik hem de radar görüntülerini analiz ettik. Özellikle radar görüntülerinde yaklaşık 11 santimetreye yakın Sisam Adası yakınlarındaki çökmeyi tespit ettik. Zaten tsunaminin de asıl nedeninin bu olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki hareketliliğin ne şekilde gerçekleştiğini uzaydan tespit ettik. Onun haricinde optik görüntülerde Sığacık Körfezi´nde teknelerin de zarar görmesine yol açan hasarı izleyebildik. Bu arada Bayraklı´da yıkılan binalarımız var orada da büyük bir değişim analizi oldu. Hasar gören binalarımız hafriyat alanları, yeni kurulan çadır kent alanlarının hepsi net olarak görülüp, izlenebiliyor. Bunların hepsinin tespitini gerçekleştirdik ama önemli olan burada denizde ortaya çıkan çökme miktarı, o hareketin yönü ve ne kadar uzunlukta olduğunu arkadaşlarımızla beraber analiz ettik" dedi.   
`YIKIM ETKİLERİ YÜKSEK OLMUŞ´ 
Radar uydularının bu tip afetlerin ardından oldukça potansiyeli yüksek veri sağlayabildiğini ifade eden Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, "Radar uydularında, uydudan olan faz farkına göre diferansiyel informetre dediğimiz bir tekniğimiz var. Bu tekniği uygulayarak birtakım haritalar ortaya çıkardık. Yerin çökme etkisinin hangi kısımlarda ne kadar ve denizle yerin iç kısımlarından ilişkisini kurarak haritalandırmasını yaptık. Burada gördüğümüz tespit ettiğimiz şey şu, özellikle adanın kuzey bölümünde ciddi bir hareket olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 11 santim civarında bir çökme gerçekleştiğini radar uyduları bize net bir şekilde gösteriyor. Depremin özellikle deformasyon etkisi olarak Sisam Adası´nın Adios Kostantinos, Samos gibi bölgeleri içine alan kısım ve denizden yaklaşık 5 kilometrelik alanları kapsayacak şekilde ciddi etki gösterdiğini görebiliyoruz. Buralarda yıkım etkileri yüksek olmuştur diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.  
BAYRAKL'DA 10 BİN METREKARELİK ALAN HASAR GÖRDÜ 
Uydu görüntülerinin temel özelliğinin çok büyük alanları görüntüleyebilme kabiliyeti olduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Çölkesen, "Bir anda olmuş bir olayın çok büyük bir alanını görüntüleyebilirsiniz. Bize depremin öncesi ve sonrası çekilmiş görüntüleri yardımıyla özellikle hasar görmüş binaları ve depremden sonra ağır hasarlı olup da yıkılan binaları, bunun yanında hafriyat işlemlerinin hangi alanlarda olduğunu ve çadır kentlerin hangi alanlara kurulduğunu çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Depremden hemen önce görüntüler var bir de sonrası görüntülerimiz var. Öncesi ve sonrası hareketlerle hem deprem anında hem de depremden sonra kontrollü bir şekilde yıkılan binaların lokasyonlarını görüntüleyerek haritaladık. Bayraklı ilçesinde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda hasar olduğunu gördük. Ayrıca Sığacık Limanı´nda da özellikle limanda yaşanan hasarı görüntüledik. Tsunamiden kaynaklı gemilerin denize doğru sürüklenmesi net bir şekilde bu değişim analiziyle görülebiliyor" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-13 10:15:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eray, dedesiyle 69 bin kapak topladı 
YEREL HABERLER Eray, dedesiyle 69 bin kapak topladı 
Kocaeli’de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Kocaeli’de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Hamilelere koronavirüs uyarısı  
YEREL HABERLER Hamilelere koronavirüs uyarısı  
Kocaeli’de aile vahşeti: 3 ölü Önce boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu, sonra kendisini öldürdü Kayınvalide gözleri önünde ölen kızı ve torunun arkasından, "Ben çocuklarıma bakacağım" diye ağladı
YEREL HABERLER Kocaeli’de aile vahşeti: 3 ölü Önce boşanma ...
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı 
YEREL HABERLER Otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik ...
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç ...
Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi Karı kocanın üzerinden çok sayıda sahte para çıktı
YEREL HABERLER Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele ...
Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Kamyonette ...
Kocaeli´de jandarma afetlere karşı tatbikat yaptı
YEREL HABERLER Kocaeli´de jandarma afetlere karşı tatbikat yaptı
İzmir depreminde 7 dakikada kurulan deprem çadırını 5 dakikada kurdular
YEREL HABERLER İzmir depreminde 7 dakikada kurulan deprem çadırını 5 ...
Başiskele’ye Sıfır Atık Parkı yapılıyor
YEREL HABERLER Başiskele’ye Sıfır Atık Parkı yapılıyor
Bozdemir, MTB Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Bozdemir, MTB Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda altın ...
Gazeteci Ahmet Akay’ın adı İzmit'te yaşatılacak
YEREL HABERLER Gazeteci Ahmet Akay’ın adı İzmit'te yaşatılacak
Yaşlı kadının spor aleti isteğini Hürriyet yerine getirdi
YEREL HABERLER Yaşlı kadının spor aleti isteğini Hürriyet yerine ...
Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup
YEREL HABERLER Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup
Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 24 ...
3.Lig: Belediye Derincespor:1- Malatya Yeşilyurt Belediyespor:1
YEREL HABERLER 3.Lig: Belediye Derincespor:1- Malatya Yeşilyurt ...
HES kodlu binişler 30 Kasım’a uzatıldı
YEREL HABERLER HES kodlu binişler 30 Kasım’a uzatıldı
Körfez’de ıslah ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez’de ıslah ve köprü yapım çalışmaları devam ...
Kocaeli’ye 460 eser ve 1.1 Milyar TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Kocaeli’ye 460 eser ve 1.1 Milyar TL’lik yatırım
“Geleceğe Nefes” için fidanlar Dilovası'nda toprakla buluştu
YEREL HABERLER “Geleceğe Nefes” için fidanlar Dilovası'nda toprakla ...
Sokak ortasında telefon kapkaçı yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında telefon kapkaçı yapan şahıs yakalandı
Kocaeli'de sahte dolar ile alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sahte dolar ile alışveriş yapan 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X