Büyükşehir’den ara tatilde çocuklara eğlenceli atölyeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğlence Atölyeleri çocukların tatili en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacak.

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 20202021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili 1623 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim konusunda yaptığı icraatlar ve gelecek nesillere verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların zamanlarını iyi değerlendirmeleri için bu dönemde de çocukların yanında olacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü, ara tatilde çocukların zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri için sanat ve eğlence atölyeleri kurdu. 1621 Kasım tarihleri gerçekleştirilecek faaliyetlerde pandemi ve hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanacak.

Sanat ve eğlence atölyelerinden 713 yaş arasındaki ilköğretim çağındaki çocuklar yararlanacak. Atölyeler; İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde kurulacak. Eğlenceli eğitimleri alanında uzman eğitmenler verecek. Yaşanan Covit19 salgını nedeniyle atölyelere sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Başvurular, internet üzerinden online yapılacak. Çocuklar atölyelerde el becerilerini geliştirirken, sanat ve kültürün ışığında vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecek. Etkinliklerdeki en önemli merkezlerden birini Masal Atölyeleri oluşturacak. Çocuklara bu atölyelerde Türk ve Dünya edebiyatının en değerli masalları anlatılacak. Ayrıca yine bu atölyelerde masal anlatma teknikleri de çocuklara öğretilecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa ve Pertev Mehmet Paşa Salonlarında, Gebze’de ise Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesinde gerçekleştirilecek etkinlikler için Karagöz atölyesi, karikatür atölyesi, masalmühür atölyesi, müzik aletleri yapım atölyesi, masal anlatıcılığı atölyesi (masal anlatma teknikleri)masal sikke atölyesi, müzik atölyesisesimi keşfediyorum. kids nook masal atölyesi, saksı tasarım atölyesi, ebru atölyesi, bez bebek atölyesi, origami atölyesi, masalmask atölyesi, taş boyama atölyesi kurulacak.

Öte yandan öğrenci ve veliler, Kocaeli Kongre Merkezi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’ne Hes kodu ile kabul edilecek. Maskesiz ve HES kodu olmayan misafir etkinliklere katılamayacak. Her atölye çalışma öncesi ve sonrası görevliler tarafından dezenfekte edilerek, havalandırılacak. Etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz verilmeyecek.

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