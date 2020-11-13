13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gebze Gaziler Mahallesi´nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden
fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç´e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti.
Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2020-11-13 12:31:29
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