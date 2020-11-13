Kulede nöbet tutan askerler, kadına saldırıyı durdurdu



Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´inin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi´nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp, bıçak çeken saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu. Paniğe kapılan saldırgan kaçtı, kadın tedaviye alındı.

Olay, 8 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi´nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında kimliği belirsiz bir erkeğin, bir kadını darbettiğini gördü. Erkeğin elindeki bıçağı da fark eden askerler, saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde

silah kullanacakları yönünde uyarı yaptı. Paniğe kapılan saldırgan, kadını bırakıp kaçtı.

Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2020-11-13 12:52:38



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