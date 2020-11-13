Telefon dolandırıcısı, otel odasında yakalandı

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde telefonla ulaştığı kişiden 'polis' ve 'savcı' yalanıyla 4 bin 500 lira ile 5 çeyrek altın alan A.Y., Ankara´da otel odasında yakalandı.
Gölcük´te yaşayan kişiyi telefonla arayan dolandırıcılık şüphelisi, 'polis' ve 'savcı' yalanıyla 4 bin 500 lira ile 5 çeyrek altınını aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir süre sonra yapılan dolandırıcılık ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği dolandırıcılık şüphelisi A.Y.´nin, Ankara´da bir otelde kaldığını saptadı. A.Y., polisin yaptığı baskınla odada yakalandı. Yapılan aramada; 3 cep telefonu ve 4 farklı numaraya ait SIM kart ele geçirildi. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-13 16:11:19
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