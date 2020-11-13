Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca, 20 gün önce dayısına haber vermiş (2)

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ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit´te Veysel Özkan'ın intihar etmeden önce tüfekle öldürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap ve oğlu Suat Özkan için Erenler Mahallesi'ndeki Yunus Emre Cami´nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Serap Özkan´ın kız kardeşi Dilek Sağıroğlu, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Veysel Özkan´ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere uçakla Artvin´e gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-11-13 17:07:15



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