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Hayatını kaybeden gazeteci Akay’ın adı spor tesisinde yaşayacak Kocaelispor’un efsaneleri Ahmet Akay için oynadı

İHA

Hayatını kaybeden gazeteci Akay’ın adı spor tesisinde yaşayacak Kocaelispor’un efsaneleri Ahmet Akay için oynadı

– Kocaeli’de 6 ay önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren spor muhabiri Ahmet Akay’ın adının verildiği spor tesisi, Kocaelispor’un efsane isimlerinin de yer aldığı gösteri maçıyla açıldı.
Kocaeli’de 30 yılı aşkın süre aralıksız spor muhabirliği yaparak her kesimin büyük sevgisini kazanan ve altı ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Akay’ın adı İzmit Belediyesi tarafından Orhan Mahallesi’ndeki bir spor tesisine verildi. Merhum Gazeteci Ahmet Akay Spor Tesisi Kocaelispor’un efsane oyuncuları, tanınmış sporcular ve basın mensuplarının karşı karşıya geldiği gösteri maçıyla açıldı. Etkinlikte; Ahmet Akay’ın fotoğraflarından oluşan sergi de gezildi.
Spor camiası Ahmet Akay için toplandı
Akay Ailesi’nin hazır bulunduğu açılışa; gazeteciler, il ve ilçe spor müdürleri, antrenörler, spor dernekleri başkan ve yöneticileri, Kocaelispor’da bir döneme damga vuran futbolcular, tanınmış sporcular, kulüp yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hodri Meydan grubunun arasında izlediği Kocaelispor maçlarından tanıdığı Ahmet Akay’ın son derece çalışkan ve işini bağlılıkla yapan, iz bırakan bir gazeteci olduğunu anımsattı.
Basketbolcu Fırat Okul’dan futbol şov
Birçok seveninin Ahmet Akay ile ilgili duygularını paylaştığı etkinlikte Yeşil takım, mavi takımı 159 yendi. Yeşil takımda forma giyen Ahmet Akay’ın oğlu Özgen Akay biri röveşatadan 6 gol kaydetti. Maçta İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul’un 3 golle süslediği performansı da dikkat çekti. Ahmet Akay’ın adının yaşatıldığı spor tesisinin açılış organizasyonunda, Akay’ın son 30 yılına tanıklık ettiği Kocaelispor’dan kimsenin katılmaması dikkat çeken diğer ayrıntı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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