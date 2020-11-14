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2.Lig: Kocaelispor:0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

İHA

2.Lig: Kocaelispor:0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

– Misli.com 2. Lig 10. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakadan 10 mağlup ayrıldı.

Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Erdem Temel xx, Muhammet Ali Doğan xx, Oğuz Akyüz xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xx, Yiğitali Bayrak xx, Murat Cem Akpınar x (Bahattin Köse dk.76 x), Mervan Yusuf Yiğit xx (Cerem Talha Dinçer dk.87 ?), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx (Erdinç Karakaş dk.46 xx), Numan Çürüksu x, Muhammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xx, Ramazan Çevik x (Hakan Demirci dk.65 x)
Teknik Direktör: Erhan Altın
Sancaktepe Futbol Kulübü: Hüseyin Yılmaz xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Erdinç Pekgöz xx (Muharrem Cinan dk. 46 xx), Melik Derin xx (Ulaş Şimşek dk. 87 ?), Doğan Ateş xxx, Halil İbrahim Tuna xx, Mert Örnek xx, David Deniz Kılınç xx, Erhan Şentürk xxx (İlker Avşar dk. 87 ?), Yakup Yiğit xx, Behlül Aydın xx (Selim Kayacı dk. 72 xx)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Goller: Erhan Şentürk (dk.40) (Sancaktepe FK)
Sarı Kartlar: Benhur Keser (Kocaelispor), Erhan Şentürk, Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan (Sancaktepe FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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