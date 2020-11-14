Osmanlı Dönemi'nden kalma gemi çapası ve savaş topu hurdacıdan çıktı Hurda deposuna düzenlenen baskında tarihi eserler ele geçirildi Osmanlı dönemi eserleri Müze Müdürlüğüne teslim edildi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan bir hurda deposundan Osmanlı Dönemi'ne ait 250 cm'lik gemi çapası ve top ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir hurda deposunda tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine inceleme başlattı. İncelemenin ardından polis ekiplerince hurda deposuna operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda yapılan aramalarda 19. yüzyıl dönemine ait Osmanlı gemilerinde kullanıldığı belirlenen 250 cm ebadında çeyrek daire şeklinde çapa ile 1 adet namlu kısmı 26 cm dip kısmı ise 46 cm genişliğinde toplam uzunluğu ise 250 cm olan top ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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