Silah fabrikasının poligonunda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2) Yeniden



Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasının poligonunda çıkan yangın, endişe yarattı. Fabrika çalışanlarının iş yerine gelerek silahları güvenli bölgeye taşıdığı yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir silah fabrikasının poligonunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen alev ve dumanı gören fabrikadaki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kocaeli'nin birçok ilçesinden ve İstanbul'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada yangını duyan fabrika çalışanları, iş yerine gelerek yangının silahların bulunduğu bölüme sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında, silahlar görevliler tarafından güvenli bir bölgeye alındı.

Yangın sırasında fabrikada mesainin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü fabrika içinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2020-11-14 22:00:10



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