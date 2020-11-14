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Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı Fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı Fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silah ve mühimmat fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan silah ve mühimmat fabrikasının poligon kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden fabrikadakiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin birçok ilçesi ve İstanbul’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada poligon bölümünde bulunan mühimmatlar ise çalışanlar tarafında tahliye edildi. İtfaiye ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının fabrikanın diğer bölümlere sıçraması önlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebinin ekipler tarafından yapılacak inceleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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