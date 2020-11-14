Karabağ hasretini türkülere döken Azerin'den duygulandıran sözler "Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep Karabağ’ı gördüm" "Çok yakın zamanda orada konserimizde olacak. Çırpınırdı Karadeniz orada seslenecek Allah’ın izni ile"

Kocaeli'de 'Çırpınırdı Karadeniz' adlı eserini seslendiren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, eserini her söylediğinde duygulanarak Karabağ'ı gördüğünü söyledi. Azerin, "Çok yakın zamanda orada konserimizde olacak. Çırpınırdı Karadeniz orada seslenecek Allah’ın izni ile" dedi.



Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun düzenlediği “Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Konseri" kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Tek Millet İki Devlet anlayışının hissedildiği konserde, konser alanı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Azerin, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci, konsere katılan Kocaeli halkı ile paylaştı. Konserde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ ve ‘Ölürüm Türkiye'm’ şarkılarını seslendiren Azerin'e vatandaşlar da hep birlikte eşlik etti.



“Karabağ’ımızın yeniden yurt oluşunun ve Azerbaycan Ordusu’nun zaferini kutlayacağız”

Konserde Karabağ zaferini duygu dolu sözlerle anlatan ve 'Bu bizim zafer konserimizdir' diyen Azerin, “Şükür Allah’a çok iyi. Bu bizim zafer konserimizdir. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Haydar Aliyev adına federasyona teşekkür ediyorum. Böyle bir konser düzenlemelerinden dolayı. Bir daha ve bir daha bugün bu akşam burada Azerbaycan’la Türkiye’nin kardeşliğini ve elbette ki bizim haklı davamızda adaletli davamızda, Karabağ’ımızın yeniden yurt oluşunun ve Azerbaycan Ordusu’nun zaferini kutlayacağız” dedi.



"Her söylediğimde Karabağ'ı gördüm"

Çırpınırdı Karadeniz’i her söylediğinde Karabağ’ı gördüğünü dile getiren Azerin, “Şimdi bu benim hep arzum oldu. Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep orayı, Karabağ’ı gördüm. Orada ifa etmemi gördüm. Şükürler olsun ki Allahu Teâlâ bugünleri nasip etti görmeyi. Çünkü biz Karabağ’ın işgalini de yaşadık. Şimdi de zaferini kutluyoruz. Şükürler olsun Allah’a, çok yakın zamanda düşünüyorum. Şimdi Karabağ işgalden kurtuldu. Şuşamız göz bebeğimiz olan, Karabağ’ın kalbi olan Şuşa işgalden kurtarıldı ama hala orada işler var. Devletimizin orada işleri olacak. Ordumuzun orada temizleme işleri olacak. Tabi bunların hepsi bitince ümit ediyorum ki çok yakın zamanda orada konserimizde olacak. Çırpınırdı Karadeniz orada seslenecek Allah’ın izni ile. Bu yolda da bütün savaşlar itgilerle kazanılır. Bizim şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allahu Teala şifa bahşeylesin inşallah. Elbette ki Azerbaycan Ordusu’nun, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin nezdinde Türk Turan Ordusu her daim muzaffer olsun İnşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.