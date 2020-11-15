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Çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu kurtardı

DHA

Çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu kurtardı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu götürürken gören Turan Güneş, müdahalede bulunarak kuzuyu kurtardı. Kuzuyu veterinere götüren ve tedavisini yaptıran Güneş, 'Kınalı' adını verdiği kuzuya 20 gün evinde baktıktan sonra köyüne götürdü. 
İzmit'te yaşayan Turan Güneş, ailesiyle birlikte Derince ilçesine bağlı Omurlar köyünde bulunan çiftlik evine otomobiliyle gittiği sırada Sipahiler köyü geçişinde bir çakalın kuzuyu boğazından yakalayıp götürdüğünü gördü. Aracını hemen yol kenarına park eden Güneş, bağırıp ses çıkararak, çakalı korkutup, uzaklaştırdı. Güneş, yeni doğmuş kuzuyu boynundan yaralanmış halde kurtardı. Güneş kuzuyu kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüp tedavi ettirdi. Yaralı kuzuyu evine götüren Güneş, ona yaklaşık 20 gün boyunca evinde baktı. İyileşen kuzuyu daha sonra da çiftlik evine götürdü. 
`ÇAKALIN AĞZINDAN KURTARDIM´ 
Çakalın kaptığı kuzuyu kurtardığını söyleyen Turan Güneş, "Bir akşam eşim ve çocuğumla birlikte köyümdeki evime giderken bir hayvanın ağzında karartı gördüm. Arabanın farlarını ona tuttuğum zaman baktım ki bir çakalın ağzında kuzu vardı. Daha sonra bağırıp ses çıkartmam üzerine çakal korkup, yavru kuzuyu bırakıp, kaçtı. Çakal kuzuyu boynundan yakalamıştı ve kuzunun boynu kan içerisindeydi. İlk etapta arabada bulunan malzemelerle kuzuya pansuman yaptık ve kanama devam ettiği için hemen veterinere götürdük. Veterinerde tedavisi yapıldı" dedi. 
`ADINI 'KINALI' KOYDUK´ 
Daha sonra yavru kuzuyu evine götürdüğünü belirten Güneş, "Yaklaşık 20 gün evde baktık. Yaramazlık yapsa da çocuklarımıza eşlik etti. Adını da `Kınalı´ koyduk. Şimdi de köyümüzde, çiftlik evimizde bu kuzuya bakıyoruz. Köy sakinleri kuzuya çok ilgi gösteriyorlar, köylülerin maskotu oldu. Zaten çok cana yakın bir hayvan. Şu anda tüm yaraları iyileşti, sağlığına kavuştu, bakımları devam ediyor. Bizim zaten çocuklarımızın hayvanlara karşı büyük bir sevgisi var. Evimizde bir tane de kedimiz var onun da bacağı kırılmıştı, ikisine birden baktık. Kuzu şu anda ailemizden biri gibi, çok seviyoruz. Eşim, çocuklarım arada buraya gelerek kendisini ziyaret ediyor, seviyor. Biz bu kuzuyu doğal yaşam parkı Ormanya´ya vermek istedik, küçük olduğu için kabul etmediler. Biraz daha büyüdükten sonra ya Ormanya´ya ya da bir dostumuzun çiftliğine vereceğiz" dedi. 
`BOYNUNDA KIRIK YOKTU´ 
Kuzunun kanlar içerisinde veteriner kliniğine getirildiğini söyleyen Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, "Kuzuya önce film çektik. Herhangi bir kırık olmadığını tespit ettik. Kuduz, tetanos gibi aşılarını yaptık. Daha sonra da tedavisini tamamlayıp, eski sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-11-15 08:09:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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