Kandıra’nın tarımsal kalkınmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında şimdiye dek 1 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu.

Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler projesinden biberiye fideleri toprakla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen projeyle 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşacak. Kandıra’da 100 kişiye bin 100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

Kandıra’nın hikayesini yazacak olan proje kapsamında şimdiye kadar 1 milyon biberiye fidesi toprakla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisleri dikimi gerçekleştirilecek olan tarlalarda gerekli kontrolü sağlarken çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Biberiye fidelerinin dikimleri el ve makine ile gerçekleştirilerek toprakla buluşturuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye daha yüksek gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesini tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu kapsamda “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesini uygulamaya koyan Büyükşehir, biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek veriyor. Kandıra’da 100 kişiye bin 100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak.

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