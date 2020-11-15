Hürriyet, Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki çalışmaları yakından takip ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapanönü ve Ayakkabılar Çarşısı’nı ziyaret ederek çalışmaları yakından inceliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tadilat ve yenileme çalışmalarının hızla devam etiği Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nda hafta sonu esnafı ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, esnafla birlikte çay içerken tüm dükkanlara tek tek uğrayıp esnaflara kolaylıklar diledi. Kendilerine tadilat ve yenileme çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini soran Başkan Hürriyet’i büyük bir içtenlikle karşılayan bölge esnafı tarihi çarşıların tadilatından ötürü Hürriyet’e teşekkür etti.

Tadilat çalışmalarının gidişatıyla ilgili müteahhit firma yetkililerinden detaylı bir şekilde bilgi alan Başkan Hürriyet, “Bu hafta sonu bölge esnafımızı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili fikirlerini sormak istedik. Tadilat ve yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında İzmit’in tarihi ve kültürel mirası olan Kapanönü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı hem esnafın daha rahat edebileceği hem de vatandaşın gönül rahatlığıyla hizmet alabileceği bir yer haline gelecek” dedi.

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