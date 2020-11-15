Dilovası yeni mesire alanına kavuşuyor

Dilovası Belediyesi tarafından yapılacak olan 32 dönümlük Tepecik Mesire alanı 1 Aralık’ta ihaleye çıkıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Dilovası’nın önemli doğal güzelliklerine sahip Tepecik Mahallesi'nde yapılacak olan yeni mesire alanı projesinin son düzenlemesini inceledi ve tarih verdi. Vatandaşların kuş sesleri eşliğinde huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçireceği 32 dönüm alan üzerine kurulacak Tepecik Mesire alanı içerisinde kır lokantası, kır kahvesi, etkinlik alanları, ibadethane, kontrol noktası, piknik alanları, çocuk oyun alanı, gezinti yolları, fitness alanı, ahşap kamelyalar, tuvalet ve açık otopark yer alacak.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Şayir, “Halkımızın yararlanabileceği yeni bir yaşam alanı olarak düzenlediğimiz Tepecik Mesire alanı projemiz 1 Aralık’ta ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından projemizin hayat bulması için kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. İlçemizin doğal güzellikleri ile dikkat çeken Tepecik köyü yanında bulunan 32 dönümlük bir alana yapılacak olan mesire alanımız sadece ilçemize değil, bölgemize de hizmet verecek. Halkımızın aileleri ve çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebileceği doğa harikası bir mekanı inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

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