Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Erbaaspor: 1

3.Lig 3. Grup 9 hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Erbaaspor’a 10 mağlup oldu.
Stat: Gölcük İlçe
Hakemler: Murat Ercan xx, Çetin Öncel xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakçı xx, Oğuzhan Türkmen xx, Furkan Özyapı x (Yunus Özdemir dk. 66 x), Batuhan Boyoğlu x (Coşkun Güner dk. 76 x), Ferhat Aras xx, Barış Şen xx, Furkan Yiğit x (Mustafa Serkan Koparan dk. 75 x), Berkan Durdu xx
Erbaaspor: Taylan Arman xx, Fikret Sevilgen xx, Serhat Keskinsoy xx, Emre Baysal xx, Rıdvan Çelik xx (Mustafa Emin Birinci dk. 60 x (Furkan Yıldırım dk. 76 x)), Yağız Rüştü Aktaş xxx, Canberk Özçakır xx (Rıdvan Gökçe dk. 76 x), Yunus Ünsal xx, Yusuf Yağcı xx (Berat Boz dk. 90 ?), Talha Özcan xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx
Gol: Yunus Ünsal (dk. 65) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Yağız Rüştü Aktaş, Canberk Özçakır, Taylan Arman, Talha Özcan (Erbaaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.