AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş´in koronavirüs testi pozitif çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş´in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ellibeş´in tedavisi evde devam ediyor.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçen hafta eşi Feriha Ellibeş´in koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisini evinde izole etti. Düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerinde son yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Ellibeş´in tedavisine başlandı.
Sağlık durumu iyi olan ve evde tedavisine devam edilen Ellibeş, temaslı olması nedeniyle geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katıldığı ve kendisinin il başkanı seçildiği kongreye katılamamıştı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit
2020-11-15 18:52:09
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