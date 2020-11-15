4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Yanan çatı vatandaşları sokağa döktü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını gören mahalleli ise sokağa döküldü.

Olay, Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Hamdolsun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

yangını gören mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de sokağa şerit çekerek yangını izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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