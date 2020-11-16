Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

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Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde özel bir yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz (63) odasında ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi´nde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz´ın akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. Hiçkorkmaz´ı odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112 Acile duruma bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hiçkorkmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmet Hiçkorkmaz´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İsmet Hiçkorkmaz'ın yaklaşık 9 aydır bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2020-11-16 00:28:16



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