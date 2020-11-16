Körfez Belediyesi pandemi desteğini sürdürüyor

Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında filyasyon ekiplerine 5 araç ve 5 personel ile destek verdi.

Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs ile mücadele kapsamında valiliğin talebi üzerine, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda filyasyon ekiplerinde kullanılmak üzere, Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 5 araç ve 5 personel yardımında bulunuldu. Hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar, Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Filyason ekibi halihazırda kullandığı araçlara ek olarak Körfez Belediyesi tarafından verilen 5 binek aracı korona virüsle mücadelede kullanacak.

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