Kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu 3 kişi yakalandı



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te bir kuyumcudan 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zincir çalan İran uyruklu biri kadın 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan altın zinciri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İzmit'te bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçti. Kuyumcuda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, kuyumcuya gelen İran uyruklu 3 kişiden birinin kuyumcuyu para gösterme bahanesi ile oyaladığı sırada diğer iki kişinin 'tırnakçılık' yöntemiyle altın zinciri çaldığını tespit etti. Yapılan kimlik tespitinin ardından polis ekipleri şüphelilerin Kartepe ilçesinde bulunan evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda daha önceden İstanbul, Yalova, Bursa gibi çevre illerde benzer suçlara karıştığı belirlenen İran uyruklu M.K., S.G. ve F.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kuyumcudan çalınan altın kolye ile bir miktar döviz ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık olayı, kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kuyumcuyu para sayma bahanesiyle oyaladığı bu esnada kadının altın zinciri çaldığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-11-16 15:36:49



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