Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceliyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin her bir mahallesinde yapımı devam eden projeleri ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Başiskele’deki çalışmaları yakından takip eden Başkan Yasin Özlü, sahada ilgili müdürlerle birlikte çalışmaları denetliyor. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, özverili bir şekilde çalışan belediye personeline de moral ve motivasyon veriyor. 2021 yılında halka hizmet konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Özlü, “İlçemizde hizmete hız katmak için ‘Yerinde hizmet, yerinde çözüm’ anlayışıyla çalışarak belirlenen program dahilinde hep birlikte güzel işler yapıyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle ilk günkü aşkla 2021 yılında hizmet atağına geçeceğiz. Başiskelemiz’de kalıcı işler yaparak kentimizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

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