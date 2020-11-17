Kartepe'de sonbahar güzelliği



Ergün AYAZDinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sonbahar mevsiminde görsel şölen yaşanıyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de her mevsim ayrı bir güzellik oluşuyor. 1600 metre yükseklikte bulunan ve aynı zamanda İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği Kartepe, sonbahar mevsiminde kahverengi ve sarının tonlarına büründü. Kestane, kayın, meşe, gürgen gibi birçok ağacı bünyesinde barındıran Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, ağaçlarda kuruyarak kahverenginin tonlarına dönüşen yaprakların oluşturduğu güzelliklerle karşılaşıyor. Aynı zamanda da ATV, foto safari ve doğada yürüyüş gibi etkinliklere katılanlar, görsel şölenin keyfini sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2020-11-17 08:01:26



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